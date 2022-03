Ο Σέρχιο Ράμος το 'πε και το 'κανε. Ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή της Παρί στη Μαδρίτη για το ματς με την Ρεάλ παρά το γεγονός πως δεν είναι διαθέσιμος και ήδη έχει εισπράξει την αγάπη του κόσμου της πρώην ομάδας του.

Ο άλλοτε ηγέτης των «μερένγκες» που πανηγύρισε ό,τι υπήρχε με τη φανέλα του ισπανικού συλλόγου, ήθελε σαν τρελός να βρεθεί στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για να δει ξανά τους οπαδούς της Ρεάλ, να τους ευχαριστήσει για όσα πέρασαν μαζί όλα τα χρόνια της συνύπαρξής τους και να τους αποχαιρετήσει.

Η εμφάνισή του στην πόλη και το γήπεδο όπου μεγαλούργησε, τον έκανε να καταλάβει από την πρώτη στιγμή όσα θα βιώσει απόψε στον αγωνιστικό χώρο, αφού οι οπαδοί που είχαν συγκεντρωθεί και στο ξενοδοχείο της Παρί, τον αποθέωσαν. Μαζί του άκουσε τις επευφημίες και ο Χακίμι που φυσικά ήταν κομμάτι της «βασίλισσας».

📸| Hakimi & Ramos received cheers on their arrival back to Madrid. #rmalive pic.twitter.com/53NCZt35OL