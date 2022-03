Η Μπάγερν βρίσκεται στα προημιτελικά του Champions League, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και αποδεικνύει ότι είναι το φαβορί για την κατάκτηση της κούπας με τα «μεγάλα αυτιά».

Μετά το 1-1 στην Αυστρία, η Μπάγερν διέλυσε 7-1 τη Σάλτσμπουργκ στη ρεβάνς στο Μόναχο, για τη φάση των 16 του Champions League και πήρε με άνεση το εισιτήριο για τα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Βαυαρών δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός στράικερ δείχνει ότι παραμένει σε κορυφαία φόρμα στα 33 του χρόνια, σημειώνοντας το γρηγορότερο χατ τρικ στο Champions League, με τρία γκολ σε έντεκα λεπτά. Εφτασε τα 68 γκολ με τους Βαυαρούς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κι έτσι ξεπέρασε τον θρύλο Γκερντ Μίλερ, που είχε 66 τέρματα στην Ευρώπη με 74 εμφανίσεις, με τον «Λέβα» να φτάνει τη δική του επίδοση σε 77 ματς.

Με τα επτά γκολ που σημείωσε απέναντι στη Σάλτσμπουργκ, η Μπάγερν έφτασε συνολικά τα 100 τέρματα στο Champions League από τη σεζόν 2019/2020, 31 (!) περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. Αυτό μεταφράζεται σε 3,44 γκολ ανά παιχνίδι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και 3,75 γκολ/ματς μόνο για τη σεζόν 2021-2022, κατά την οποία οι Βαυαροί έχουν ήδη πετύχει 30 γκολ σε οκτώ παιχνίδια.

Η Μπάγερν συνηθίζει τα τελευταία χρόνια να σκοράρει γκολ με το τσουβάλι. Απέναντι στη Σάλτσμπουργκ βρήκε όχι μία, ούτε δύο αλλά επτά φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Αυτή ήταν και η έβδομη φορά που ο γερμανικός σύλλογος σκοράρει επτά ή περισσότερα γκολ σε αγώνα Champions League, υπερδιπλάσια από οποιαδήποτε άλλη ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση. Φυσικά κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει όταν οι Βαυαροί είχαν σκορπίσει την Τότεναμ με 7-2 τη σεζόν 2019-2020, αλλά φυσικά και την σπουδαία νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 8-2 στα προημιτελικά του θεσμού.

