Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συνεχίζει και γράφει ιστορία καθώς με το χατ-τρικ που πέτυχε, ξεπέρασε τον Γκερντ Μίλερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Πολωνός στράικερ των Βαυαρών ήταν απολαυστικός κόντρα στην Σάλτσμπουργκ, καθώς με το χατ-τρικ που πέτυχε, έφτασε τα 68 γκολ με τους Βαυαρούς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τον θρύλο Γκερντ Μίλερ, που είχε 66 τέρματα στην Ευρώπη με 74 εμφανίσεις, με τον «Λέβα» να φτάνει τη δική του επίδοση σε 77 ματς.

Εκτός από αυτό ο Λεβαντόφσκι πέτυχε το πιο γρήγορο χατ-τρικ (12', 21', 23') στην ιστορία του Champions League κι έτσι ξεπέρασε τον Μάρκο Σιμόνε της Μίλαν στο παιχνίδι κόντρα στη Ρόζεμποργκ το 1996-1997 (6', 23', 25').

