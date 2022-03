Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν πρόκειται να απουσιάσει από τη μεγάλη ρεβάνς με την Ρεάλ, παρά τον τραυματισμό που υπέστη από τον συμπαίκτη του Ιντρίσα Γκέιγ.

Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη με την Ρεάλ στη Μαδρίτη, ο Κιλιάν Μπαπέ δέχθηκε χτύπημα κατά τη διάρκεια της προπόνησης που τον ανάγκασε να αποχωρήσει με ενοχλήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Ιντρίσα Γκέιγ πάτησε στο πόδι τον Μπαπέ και τον έριξε στο έδαφος, με πολλούς Γάλλους οπαδούς αργότερα να του επιτίθενται μέσω social media και να τον κατηγορούν για τον τραυματισμό του μεγάλου τους αστέρα.

Πάντως, η Παρί ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που έγιναν στον Γάλλο επιθετικό, είναι καθησυχαστικά, ενώ από την πλευρά του ο Μπαπέ είναι πεπεισμένος ότι δεν θα χάσει τη ρεβάνς με τους «μερένγκες» στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Cadena COPE», ο 23χρονος αστέρας των Παριζιάνων μετά τον τραυματισμό του έλεγε στο στενό του κύκλο ότι θα βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του προπονητή του για το εν λόγω παιχνίδι.

«Θα παίξω σίγουρα», ήταν τα λόγια του Μπαπέ λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

