Ο Τιάγκο Σίλβα παίρνει δύναμη από το όνειρο που ζει στην Τσέλσι και στα 37 του όχι απλά δεν ρίχνει την απόδοσή του, αλλά παρουσιάζει και τον καλύτερο εαυτό του όπως το έκανε στο πρώτο ματς με την Λιλ!

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός μετά από κάθε ματς των «μπλε», είτε στο «Στάμφορντ Μπριτζ», είτε εκτός έδρας, αποθεώνεται από τους οπαδούς της ομάδας του και ανταποδίδει το χειροκρότημα.

Αυτό τον έχει κάνει να ... ξανανιώσει στο Λονδίνο μετά την αχαριστία που δήλωσε ότι βίωσε με τον τρόπο που τον άφησε ελεύθερο και δεν ασχολήθηκε καν μαζί του η Παρί Σεν Ζερμέν.

Τώρα, ενώ η ηλικία του είναι τέτοια που θα μπορούσε εύκολα κάποια ομάδα να μην τον πιστέψει, η Τσέλσι επένδυσε σ' εκείνον κι αυτός κατάφερε να εξασφαλίσει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν.

Το βράδυ της Τρίτης απέναντι στη Λιλ για το πρώτο παιχνίδι των «16» του Champions League ο Τιάγκο Σίλβα είχε 12 ανακτήσεις της κατοχής της μπάλας.

Είναι οι περισσότερες από κάθε άλλη συμμετοχή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας συμπληρώσει 94 εμφανίσεις!

