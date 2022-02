Τέτοια παιχνίδια δεν είναι για να χάνονται. Κι από τη στιγμή που οι μαθητές είχαν τους υπολογιστές μαζί τους, φυσικά και η διάλεξη του καθηγητή τους... πήγε περίπατο, αφού οι περισσότεροι παρακολουθούσαν το Παρί - Ρεάλ!

Ένα βίντεο που έγινε viral αποτυπώνει τη στιγμή που μαθητές σε αίθουσα πανεπιστημίου να προτιμούν να παρακολουθήσουν το μεγάλο παιχνίδι των «16» του Champions League παρά ν' ακούσουν όσα τους έλεγε εκείνη τη στιγμή ο καθηγητής τους.

Με τα laptops στα πόδια και φυσικά δίχως να μπορεί να δει τις οθόνες τους ο διδάκτωρ, οι μαθητές δεν θα μπορούσαν να μην τσεκάρουν την εξέλιξη στο ντέρμπι του «Παρκ ντε Πρενς» την περασμένη εβδομάδα.

Κάποια παιχνίδια, τελικά, όταν έχεις την ευκαιρία να τα παρακολουθήσεις όπου κι αν είσαι, απλά δεν τα χάνεις!

When the Champions League clashes with your lecture 😅



(via @GilTakes) pic.twitter.com/STwDQHW74F