Οι δυνατοί άνεμοι δεν άφησαν τον αεροπλάνο της Μάντσεστερ Σίτι να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης και αναγκαστικά τα μέλη της αποστολής αποβιβάστηκαν στο Λίβερπουλ.

Η επιστροφή της Μάντσεστερ Σίτι από τη Λισαβόνα αποδείχθηκε πιο... δύσκολη από τον αγώνα με τη Σπόρτινγκ για τους «16» του Champions League. Οι σφοδροί άνεμοι στο Μάντσεστερ εμπόδισαν τους πιλότους να προσγειώσουν το αεροπλάνο, με τα μέλη της αποστολής να αποβιβάζονται εν τέλει αναγκαστικά στο Λίβερπουλ και εν συνεχεία να επιστρέφουν στο «ορμητήριο» τους.

«Επιβεβαιώνουμε πως το αεροπλάνο που μετέφερε την πρώτη ομάδα από την Λισαβόνα στο Μάντσεστερ, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λίβερπουλ, εξαιτίας δυνατών ανέμων που έφεραν δυσκολίες κατά την πτήση», ανέφερε η ενημέρωση των «Πολιτών».

We can confirm the plane transporting the first team home from Lisbon has landed safely in Liverpool, after high winds forced a diversion from Manchester.#ManCity