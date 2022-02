Ο Γιούργκεν Κλοπ άφησε στον πάγκο τον Κώστα Τσιμίκα για το πρώτο ματς της Λίβερπουλ κόντρα στην Ίντερ, δίνοντας αντίθετα την ευκαιρία στον 18χρονο Χάρβεϊ Έλιοτ να κάνει ντεμπούτο στο Champions League ως βασικός!

Οι αλλαγές που είχε ανακοινώσει ο Γιούργκεν Κλοπ ενόψει του αγώνα κόντρα στην Ίντερ δεν αφορούσαν τελικά τα άκρα της άμυνας. Ως εκ τούτου, ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε στον πάγκο για την αναμέτρηση της Λίβερπουλ στο «Μεάτσα» και οι «ακλόνητοι» Αλεξάντερ-Άρνολντ και Ρόμπερτσον αρχίζουν βασικοί στα άκρα της άμυνας. Η έκπληξη στο αρχικό σχήμα των Reds, πάντως, υπάρχει και λέγεται Χάρβεϊ Έλιοτ!

Ο 18χρονος μέσος μπαίνει απευθείας στα «βαθιά» των νοκ-άουτ, καθώς θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην τριάδα των χαφ με Τιάγκο και Φαμπίνιο, δείγμα της εμπιστοσύνης που τρέφει στο πρόσωπό του ο Γερμανός τεχνικός, o οποίος αφήνει στον πάγκο τον κάπτεν Χέντερσον και τους Κεϊτά, Μίλνερ, Τσάμπερλεϊν.

Από την πλευρά της Ίντερ, ο Σιμόνε Ιντζάγκι στερείται μόνο των υπηρεσιών του τιμωρημένου Μπαρέλα κι έτσι τη θέση του στη μεσαία γραμμή παίρνει ο Αρτούρο Βιδάλ.

Αναλυτικά οι 11άδες:

