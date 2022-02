Ντοναρούμα: «Mamma mia... Ο Μπαπέ είναι εξωγήινος» (vid)

Το εγκώμιο του Κιλιάν Μπαπέ έπλεξε ο Αντόνιο Ντοναρούμα, μετά τη σπουδαία νίκη που κατέκτησε η Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κιλιάν Μπαπέ με ένα απίστευτο γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε στην ομάδα του τη νίκη, Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Ρεάλ,

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ήταν ενθουσιασμένος με τον συμπαίκτη του, χαρακτηρίζοντας «εξωγήινο» τον Γάλλο επιθετικό.

«Ο Κιλιάν Μπαπέ... mamma mia (σ.σ. επιφώνημα θαυμασμού των Ιταλών). Είναι εξωγήινος! Είναι εκπληκτικός, παιδιά. Ο Κιλιάν δίνει σόου εντός και εκτός γηπέδου. Εκείνος είναι που θα πάρει την απόφαση για το αν θα παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν ή όχι. Εμείς απολαμβάνουμε κάθε ημέρα τον Κιλιάν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός πορτιέρε στο «Sky Sports».

