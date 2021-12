Μανωλάς: Προτού αποτελειώσει τη Μπαρτσελόνα, έλεγε ότι η Ρόμα θα φάει 4 γκολ! (vid)

Ο Κώστας Μανωλάς, μάλλον για... γούρι, έλεγε στους συμπαίκτες του στη Ρόμα ότι θα ηττηθούν από τη Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά του Champions League το 2018.

O Κώστας Μανωλάς έχει προκαλέσει μια από τις πιο συγκινητικές περιγραφές σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, κάνοντας το «Ολίμπικο» να σείεται από την ευτυχία των τριών τερμάτων απέναντι στους «μπλαουγκράνα», πίσω στον Απρίλη του 2018.

Ο Έλληνας αμυντικός με κεφαλιά στο 82ο λεπτό έγραψε το τελικό 3-0 και αναγέννησε τη Ρόμα από τις στάχτες της, οδηγώντας την στα ημιτελικά του Champions League.

Μόνο που όσο παθιασμένος και τρελαμένος κι αν ήταν εκείνος, πριν από το ματς ήταν ο μοναδικός που δεν το πίστευε!

Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι αποκάλυψε στο PlayersTribune ότι: «Όλοι στην ομάδα σκεφτόμασταν ότι μπορούσαμε να νικήσουμε και μόνο ο Μανωλάς έλεγε το αντίθετο. Έλεγε ότι θα φάμε 4 γκολ από τη Μπαρτσελόνα. Πάντα αυτό έκανε, έλεγε το αντίθετο».

