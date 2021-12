Τα «έψαλε» στους παίκτες του ο Τσάβι: «Δεν έχετε καταλάβει ότι παίζετε για την Μπαρτσελόνα» (vid)

Εξω φρενών με τους παίκτες του ήταν ο Τσάβι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και δεν δίστασε να μιλήσει με σκληρά λόγια.

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από το Champions League, έπειτα από 21 χρόνια, μετά την βαριά ήττα με 3-0 από την Μπάγερν.

Οι Βαυαροί μπήκαν δυναμικά στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ με δύο τέρματα διαφορά, χάρη στα γκολ των Τόμας Μίλερ και Λερόι Σανέ. Το 2-0 ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου στην «Αλιάνζ Αρίνα».

Η εικόνα που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, δεν άφησε σε καμία περίπτωση ικανοποιημένο τον Τσάβι, ο οποίος στη διάρκεια του ημιχρόνου στα αποδυτήρια, δεν δίστασε να μιλήσει με σκληρά λόγια.

«Μερικοί από εσάς δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει να παίζεις στην Μπαρτσελόνα», φέρεται να είπε ο 41χρονος Ισπανός τεχνικός στους παίκτες του σύμφωνα με την «Sport».

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Καταλανοί δεν κατάφεραν να αλλάξουν την εικόνα και την απόδοσή τους με αποτέλεσμα, η Μπάγερν να το εκμεταλλευτεί και να πετύχει και τρίτο τέρμα με τον Μουσιάλα.

Οπως αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα, μετά το φινάλε της αναμέτρησης υπήρχε «νεκρική σιγή» στα αποδυτήρια, καθώς κανένας από τους ποδοσφαιριστές των «μπλαουγκράνα» δεν άρθρωσε λέξη, με το βλέμμα τους χαμένο προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι τους είχε συμβεί.

