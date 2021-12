Τσιμίκας: Το ιστορικό σερί του με την Λίβερπουλ και η «μαγική» βραδιά στο «Σαν Σίρο» (vids)

Ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίησε ακόμη μία θετική εμφάνιση με τα χρώματα της Λίβερπουλ, συνέχισε την εκπληκτική του επίδοση ως μέλος της 11άδας και παράλληλα γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των «Reds».

Η Λίβερπουλ κατάφερε με το 2-1, να φύγει με σπουδαίο τρίποντο από το «Σαν Σίρο» απέναντι στη Μίλαν η οποία έπαιζε τα… ρέστα της για να παραμείνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μετά από τρεις σερί αγωνιστικές στην Premier League που έμεινε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε, o Κώστας Τσιμίκας επέστρεψε στο αρχικό σχήμα των «Reds» κι έβαλε το λιθαράκι του στην νίκη της ομάδας επί των «ροσονέρι» με τη θετική εμφάνιση που πραγματοποίησε. Αξιο αναφοράς ωστόσο είναι το γεγονός ότι 25χρονος Έλληνας διεθνής αμυντικός διεύρυνε το εντυπωσιακό σερί που έχει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, στις εννέα αναμετρήσεις που βρέθηκε στις αρχικές επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ, η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ δεν έχει χάσει ούτε μία, ενώ δέχθηκε μόλις ένα γκολ.

Κόντρα στην ομάδα του Στέφανο Πιόλι, ο Τσιμίκας ήταν ένας από τους πολυτιμότερους των «Reds» με τα νούμερα να αποδεικνύουν τη θετική του εμφάνιση. Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού είχε 82 επαφές με την μπάλα, οκτώ κερδισμένες μονομαχίες από τις δέκα που έδωσε στο σύνολο, τρία κερδισμένα φάουλ, δύο κλεψίματα και τρία τάκλιν.

Ακόμα και στο δημιουργικό κομμάτι η παρουσία του ήταν καθοριστική, έχοντας 70% ακρίβεια στις πάσες του (30/43), δέκα σέντρες, οκτώ μεγάλες μπαλιές και δύο πετυχημένες ντρίμπλες. Μάλιστα, δεν δίστασε να εκθέσει τους Φλορέντσι και Μεσίας με τις εξαιρετικές ποδιές που επιχείρησε.

Μάλιστα, η εμφάνισή του προκάλεσε ντελίριο στους οπαδούς της Λίβερπουλ, οι οποίοι τρελάθηκαν με την παρουσία του 25χρονου Έλληνα μπακ και τον αποθέωσαν με τα μηνύματά τους! Αλλωστε, η φωτογραφία του Τσιμίκα με την «ιπποτική» χειραψία με τον Γιούργκεν Κλοπ, αποδεικνύει ότι ο Γερμανός προπονητής των «Reds» πιστεύει στις δυνατότητες του, θεωρώντας ότι πλέον μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα για την ομάδα του.

Group of death they said! We fear no one! Phillips and Tsimikas were immense tonight 💪🏾

• Salah keeps scoring 🎯

• Origi showing he can be clinical 🆑

• Tyler Morton is a serious prospect 🪄

• Tsimikas 🔥

• Ox shows what he can do when fit ⚽️

• Backup CB’s played really well 💪

• Squad got great rest 💤

• 6/6 WINS in the “Group of Death” 🎉



✅✅✅✅✅✅✅