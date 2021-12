Μίλαν - Λίβερπουλ: Βασικός στο Σαν Σίρο ο Τσιμίκας

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ για τον αγώνα εναντίον της Μίλαν στο Σαν Σίρο. Αυτή θα είναι η ενδέκατη εφετινή του συμμετοχή και η τρίτη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ενδεκαδάτος Κώστας Τσιμίκας στο Σαν Σίρο! Ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε τον διεθνή μπακ για το αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ στο αποψινό (22.00, Cosmote Sport 2) εκτός έδρας παιχνίδι εναντίον της Μίλαν. Αυτή θα είναι η ενδέκατη εφετινή του συμμετοχή και η τρίτη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «ρεντς» έχουν καθαρίσει με την πρόκριση, καθώς στα προηγούμενα πέντε παιχνίδια μετρούν ισάριθμες νίκες, με απολογισμό τερμάτων 15-5. Υπενθυμίζεται ότι όποτε ο «Τσίμι» είναι βασικός στα εφετινά παιχνίδια, η Λίβερπουλ όχι μόνο νικά, αλλά δεν δέχεται και γκολ.

Η ενδεκάδα: Άλισον, Ν. Γουίλιαμς, Φίλιπς, Κονατέ, Τσιμίκας, Μόρτον, Τσάμπερλεϊν, Μιναμίνο, Μανέ, Σαλάχ, Οριγκί,





