Άγιαξ - Σπόρτινγκ: Ιστορικός Αλέ με 10 γκολ στον όμιλο, μοναδικός με 6Χ6 μετά τον Κριστιάνο! (vid)

Ο Σεμπαστιάν Αλέ συνέχισε το ονειρεμένο του ντεμαράζ στο φετινό Champions League, ολοκληρώνοντας το 6Χ6 και φτάνοντας τα 10 γκολ από τον όμιλο!

Σεζόν για τα βιβλία της ιστορίας του Champions League από τον Σεμπαστιάν Αλέ. Στην παρθενική του συμμετοχή σε όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Ιβοριανός «killer» συμπλήρωσε το σπάνιο 6Χ6, σκόραρε δηλαδή και στα έξι ματς του γκρουπ κι έγινε μόλις ο τέταρτος ever στον θεσμό που φτάνει διψήφιο αριθμό τερμάτων στη σεζόν!

Μόλις στο 8ο λεπτό του ματς κόντρα στη Σπόρτινγκ, ο Αλέ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος μετά το σκληρό πάτημα του Μπραγκάνσα στον αστράγαλο κι έτσι έγινε μόλις ο δεύτερος που ολοκληρώνει το 6Χ6 μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο τη σεζόν 2016-17. Από κει και πέρα, μπήκε στο κλειστό κλαμπ των «διψήφιων», παρέα με τους Κριστιάνο Ρονάλντο (2015/16), Λιονέλ Μέσι (2016/17) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (2019-20). Με τη διαφορά ότι ο Αλέ το πέτυχε πιο γρήγορα από κάθε άλλον, μόλις μετά από έξι παιχνίδια!

