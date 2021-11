Μέσι - Μπαπέ - Νεϊμάρ: Η συμπεριφορά τους στο γήπεδο αποτελεί πρόβλημα για την Παρί (vid)

Η μαγική τριπλέτα της Παρί Σεν Ζερμέν ίσως τελικά να είναι μεγαλύτερο πρόβλημα παρά λύση για όσα θέλει και στοχεύει η ομάδα, με τους Κάραγκερ, Φέρντιναντ και Ανρί να συμφωνούν σε αυτό!

Ο Ρίο Φέρντιναντ στο τηλεοπτικό στούντιο του BT Sport κάνοντας μια απλή ανάλυση της αναμέτρησης, όπου η Σίτι επιβλήθηκε με ανατροπή (2-1) στο Etihad, έδειξε πως οι Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ ήταν χαλαροί και απόλυτα αποσυνδεδεμένοι από την υπόλοιπη ομάδα τους σε στιγμές που οι «πολίτες» πίεζαν για να βρουν γκολ.

«Αν είχα την ευκαιρία να πάω στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πήγαινα αύριο το πρωί και ο λόγος είναι η παρουσία των τριών αστερών στην Παρί...» είπε ο Τζέιμι Κάραγκερ στο τηλεοπτικό δίκτυο του CBS Sport, για να προσθέσει πάνω σε αυτό ο Τιερί Ανρί:

«Ο εκνευρισμός έρχεται από το γεγονός πως όταν παίζεις στην άμυνα και βλέπεις τρεις παίκτες να μη γυρίζουν ποτέ, σε ενοχλεί. Πλέον, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο απαγορεύεται να αμύνεσαι με 7 παίκτες.

Δεν με νοιάζει ποιοι είναι στην ομάδα, είναι αδύνατο να κατακτήσεις τίτλους έτσι. Μια τέτοια ομάδα θα πρέπει να έχει και τους τρεις επιθετικούς της πίσω από τη μπάλα. Είναι το λιγότερο που θα πρέπει να κάνουν, ακόμα κι αν δεν πιέζουν τον αντίπαλο».

“Pochettino has to get out of the club. If he has the chance to go to Manchester United. I would be gone tomorrow and it’s because of those 3 stars”@carra23 and Thierry Henry talk about the way PSG are shaped 👀 pic.twitter.com/MZ6fxJVuXG