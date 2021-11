Σίτι – Παρί: Μικρούλης έτρεξε να πάρει τη φανέλα του Μπερνάρντο και δεν πήγε στους Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ (vid)

Ένας πιτσιρικάς οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι έδειξε πως εκτιμά την ποιότητα του Μπερνάρντο Σίλβα κι όχι την λάμψη των ΜΝΜ της Παρί, όταν κατάφερε να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο του Etihad.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα ήταν γι' ακόμα μια βραδιά εντυπωσιακός για την Σίτι κι έκανε την πανέξυπνη ασίστ προς τον Γκαμπριέλ Ζεσούς στο δεύτερο γκολ της ανατροπής των «πολιτών» που έφτασαν στο 2-1 επί των Παριζιάνων και εξασφάλισαν την κορυφή του ομίλου τους στο Champions League.

Ένας μικρούλης κατάφερε να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο και έτρεξε προς τον Μπερνάρντο Σίλβα για να ζητήσει τη φανέλα του Πορτογάλου, τη στιγμή που στο χορτάρι βρίσκονταν αστέρες όπως οι Μπαπέ, Μέσι, Νεϊμάρ και Ντι Μαρία...

Ο μικρός φαίνεται ότι εκτιμά μια πιο... αντιεμπορική ποδοσφαιρική ποιότητα κι όχι τη λάμψη των σούπερ σταρ της ομάδας του Ποτσετίνο.

Messi, Neymar, and Mbappé on the pitch...



But this kid went straight to Bernardo Silva for his shirt ❤️



Priorities.#UCL pic.twitter.com/SlaDy3tY8T