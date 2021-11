Σπόρτινγκ - Μπεσίκτας: Επεισόδια πριν από το ματς, τέσσερις χούλιγκανς των Τούρκων στο νοσοκομείο (vid)

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν πριν από το παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στη Μπεσίκτας, με χούλιγκανς των δύο ομάδων να δίνουν «ραντεβού» κι από τις συμπλοκές τέσσερις οπαδοί των Τούρκων να διακομίζονται στο νοσοκομείο.

Σκηνικά οπαδικής βίας στη Λισαβόνα ξέσπασαν λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του Σπόρτινγκ-Μπεσίκτας ανάμεσα σε χούλιγκανς των δύο ομάδων. Οι δύο πλευρές έδωσαν «ραντεβού» για επεισόδια στην πορτογαλική πρωτεύουσα, το οποίο έλαβε τελικά χώρα έξω από το «Ζοσέ Αλβαλάδε» και εξελίχθηκε σε άγριες συμπλοκές με αποτέλεσμα τέσσερις οπαδοί των Τούρκων να διακομιστούν στο νοσοκομείο «Santa Maria».

Τραυματίες υπήρξαν κι από την πλευρά των Πορτογάλων, με έναν οπαδό της Σπόρτινγκ να δείχνει τα τραύματά του στο πόδι μέσω βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Δείτε το βίντεο των συμπλοκών:

Sporting fan shoe, after the confrontation with Besiktas. pic.twitter.com/hY33O8mfzQ