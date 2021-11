Κριστιάνο – Λεβαντόφσκι: Και μένουν δύο για τη Χρυσή Μπάλα... (vids & poll)

Ίσως άδικο για τον Ζορζίνιο. Ίσως και για τον Σαλάχ που φέτος κάνει «παπάδες». Ωστόσο, μετά και το νέο σόου των Κριστιάνο και Λεβαντόφσκι, οι δυο τους φαίνεται ότι «παίζουν» μόνοι τους για τη Χρυσή Μπάλα. Ποιος την αξίζει τελικά;

Ελάχιστες μέρες πριν από την απονομή της Χρυσής Μπάλας για το 2021, με την εκδήλωση να έχει προγραμματιστεί για τις 29 του μηνός, οι Λεβαντόφσκι και Κριστιάνο Ρονάλντο με όσα κάνουν στο χορτάρι για τις Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντίστοιχα, απομακρύνονται από τους υπόλοιπους υποψήφιους για την τιμητικότατη και πολύτιμη ατομική διάκριση.

Ακόμα κι αν ο Ζορζίνιο κατέκτησε ό,τι μπορούσε με Champions League, Euro, Super Cup και είναι το πολυτιμότερο «γρανάζι» στον άξονα της Τσέλσι, η φαντεζί δουλειά και ο τρόπος με τον οποίο οι «Λέβα» και CR7 κεντρίζουν το ενδιαφέρον, βγάζουν και τον Ιταλό χαφ εκτός κούρσας...

Και μπορεί ο Μοχάμεντ Σαλάχ να κάνει αδιανόητα πράγματα τη φετινή αγωνιστική περίοδο και συνεχώς να γίνεται αποδέκτης διθυραμβικών σχολίων και απόλυτης αποθέωσης,

Είναι ν' απορείς τι θα έκανε η Γιουνάιτεντ δίχως τον Κριστιάνο

Μια ομάδα πάντα θα στέκει αγέρωχη και θα γράφει τη δική της ιστορία ανεξάρτητα από πρόσωπα που έρχονται, φεύγουν και επιστρέφουν μέχρι να ξαναφύγουν.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βέβαια, είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα για τους «κόκκινους διαβόλους». Ένας ποδοσφαιριστής που έχει ταιριάξει τόσο πολύ στο DNA του κλαμπ και ένας σούπερ σταρ που λίγους μήνες προτού κλείσει τα 37, έχει ελαχιστοποιήσει τους haters του και έχει μετατρέψει τους περισσότερους εξ αυτών σε ανθρώπους που πλέον τον παραδέχονται για όσα πετυχαίνει.

Ο CR7 και στο Μπέργκαμο έδειξε γιατί τον πήρε πίσω η Γιουνάιτεντ. Γιατί... πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι θα έκανε η ομάδα δίχως εκείνον. Σκόραρε σε τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι του Champions League για φέτος. Έγινε ο πρώτος που το πετυχαίνει αυτό για την ομάδα του μετά τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ από το 2003. Έγινε ο γηραιότερος που σκοράρει δις σε ένα παιχνίδι της Γιουνάιτεντ στοι Champions League σε ηλικία 36 ετών και 270 ημερών. Παρέλαβε ακόμα ένα βραβείο MVP αναμέτρησης στη διοργάνωση. Έφτασε στα 139 τέρματα στον θεσμό.

Ισοφάρισε τον προπονητή του, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ με τα 126 γκολ με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ σε όλες τις διοργανώσεις σε 303 αναμετρήσεις, με τον Νορβηγό να τα έχει πετύχει σε 366 ματς. Στις 13 από τις συνολικά 15 φορές που ο Κριστιάνο έχει βρει δίχτυα φέτος για τους «κόκκινους διαβόλους», το έχει κάνει ενώ το σκορ ήταν είτε ισόπαλο είτε η ομάδα του βρισκόταν πίσω και κυνηγούσε. Κι αυτό στα 36 του.

Βλέποντας πως ορισμένες φορές ό,τι προσπαθεί να φτιάξει μπροστά το καταστρέφουν οι αμυντικοί. Ή πρώτα έρχεται η καταστροφή στα μετόπισθεν κι έπειτα εκείνος βρίσκει τρόπους να το διορθώσει με τα γκολ. Εν έτει 2021, στα 36 του χρόνια, ίσως είναι ο πιο clutch παίκτης αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Σόλσκιερ τον παρομοίασε με τον Μάικλ Τζόρνταν, ο Γκασπερίνι ευχήθηκε να είχε «πρόβλημα» όπως αυτό που προκαλεί κατά τους επικριτές ο Ρονάλντο στη Γιουνάιτεντ και ο πολύπειρος σούπερ σταρ βάζει το όνομά του στην εξήγηση του τι εστί Champions League...

Cristiano Ronaldo Goal with Titanic music hits different. Simply the 🐐pic.twitter.com/PVucvHpKfz — Sheikh Hammad (@RonaldoW7_) November 3, 2021

𝐖𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝… and we will do everything to achieve our goals! We are RED DEVILS 💪🏽 #MUFC #championsleague pic.twitter.com/gqWduRwEjl — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 2, 2021

CRISTIANO RONALDO AT THE DEATH. AGAIN 💥 pic.twitter.com/MPbhIJGG7n — B/R Football (@brfootball) November 2, 2021

Cristiano Ronaldo has the most stoppage time goals in UCL history 😎 pic.twitter.com/XZRVABaydc November 2, 2021

Το διασκεδάζει ο περσινός αδικημένος, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Χατ-τρικ, χαμένο πέναλτι με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να του αρνείται το γκολ, ενώ, είχε και ασίστ στην εκπληκτική τακουνιά του Σερζ Γκνάμπρι, στα πέντε γκολ με τα οποία η Μπάγερν έφτασε στην πολύ άνετη νίκη (5-2) επί της Μπενφίκα το βράδυ της Τρίτης.

Ο Πολωνός πέρυσι θα έπαιρνε... περίπατο τη Χρυσή Μπάλα αλλά αυτή δεν απονεμήθηκε ποτέ λόγω του κορονοϊού. Όμως, συνεχίζει ακάθεκτος, ασταμάτητος, ακούραστος, είχε φτάσει να σκοράρει σε 19 διαδοχικά παιχνίδια και η παρουσία του στη γραμμή κρούσης των Βαυαρών είναι πλέον ένας μεγάλος εφιάλτης για κάθε αντίπαλο.

Μέσα στο 2021 μέχρι και το βράδυ της 2ας Νοεμβρίου, είναι ο κορυφαίος σκόρερ με 59 τέρματα, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να έρχεται δεύτερος στα 43 και τον Κριστιάνο Ρονάλντο ν' ακολουθεί με 42 «χτυπήματα». Έφτασε στα 4 χατ-τρικ στο Champions League στην 100η του εμφάνιση στη διοργάνωση, πλησιάζοντας τα 8 των Μέσι και Κριστιάνο.

Μάλιστα, σε αυτό τον αριθμό των παιχνιδιών στον θεσμό, έχει καταφέρει να πετύχει περισσότερα γκολ από τον Πορτογάλο αλλά και τον Λιονέλ Μέσι όταν εκείνοι είχαν γίνει 100άρηδες.

Είναι πλέον στα 81 στα χρονικά του Champions League, ενώ, ο CR7 είχε 77 σ' εκείνο το σημείο και ο πρώην ηγέτης της Μπαρτσελόνα είχε μετρήσει 64.

Φυσικά έφτασε στα 80+ τέρματα πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους δυο αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου (το πέτυχε σε 102 ματς ο Κριστιάνο, σε 116 ο Μέσι). Έχει 28 τέρματα στα 20 πιο πρόσφατα παιχνίδια του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Έχει 59 γκολ και 9 ασίστ σε 49 ματς που έχει αγωνιστεί μέσα στο 2021.

Ίσως ο πιο «καυτός» γκολτζής σε ολόκληρη την Ευρώπη με απίθανη συνέπεια από το περασμένο έτος. Αν δεν είχε αποφασιστεί να μην απονεμηθεί η Χρυσή Μπάλα λόγω και της επίδρασης του κορονοϊού στις επιδόσεις των παικτών, θα την είχε πάρει με... περίπατο. Φέτος;

🔝⚽@lewy_official has scored more Champions League goals after his first 100 games than any other active player 🌟#FCBSLB #UCL pic.twitter.com/68ko6oJpCs — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 2, 2021

🇵🇱 @Lewy_Official in 2021:



🏟️ 49 Games

⚽️ 59 Goals

🎯 9 Assists



🏅 Give him the Ballon d'Or now. pic.twitter.com/UiiVuaxy0e — SPORF (@Sporf) November 2, 2021

