Ντιμπάλα: Ξεπέρασε τον Πλατινί και πανηγύρισε όπως ο Γάλλος θρύλος (vid)

Ο Πάουλο Ντιμπάλα σκόραρε δις στο 4-2 της Γιουβέντους επί της Ζενίτ, ξεπέρασε τον Πλατινί στα γκολ με τη φανέλα της Γιουβέντους και του αφιέρωσε το επίτευγμά του με τον πανηγυρισμό που είχε κάνει ο Γάλλος θρύλος.

Ο Αργεντινός βιρτουόζος μεσοεπιθετικός πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο στη νίκη της «Γηραιάς Κυρίας» επί των Ρώσων το βράδυ της Τρίτης, αρχικά με υπέροχο αριστερό σουτ στην κίνηση κι έπειτα με εκτέλεση πέναλτι που επαναλήφθηκε.

Φτάνοντας στα 105 τέρματα με τη φανέλα της Γιουβέντους ξεπέρασε τα 104 στα οποία είχε σταματήσει ο Μισέλ Πλατινί στην ποδοσφαιρική του καριέρα όταν βρισκόταν στους «μπιανκονέρι».

Έτσι, ο Αργεντινός του αφιέρωσε το επίτευγμά του με τον κλασσικό πανηγυρισμό, ξαπλώνοντας στο χορτάρι.

Dybala overtook Platini in Juventus' top scorers table in the Champions League and dedicated the goal by doing the Platini celebration. 💎 pic.twitter.com/o6nERYOPrG