Φέρντιναντ για Κριστιάνο: «Είναι εξωγήινος» (vid)

Ο Ρίο Φέρντιναντ χαρακτήρισε εξωγήινο τον Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγυρίζοντας για το 2-2 της Γιουνάιτεντ με την Αταλάντα από το στούντιο στο οποίο εκτελεί χρέη τηλεσχολιαστή.

Ο άλλοτε συμπαίκτης του Πορτογάλου σούπερ σταρ ενθουσιάστηκε βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο ο CR7 στο 91' της αναμέτρησης στο Μπέργκαμο κατάφερε να χαρίσει έναν βαθμό στην ομάδα του με το τελικό 2-2.

Με δεξί σουτ εκτός περιοχής έπειτα από φάση στην οποία ο Κριστιάνο έχει βγάλει πείσμα, νίκησε τον πορτιέρε των Ιταλών και ο Ρίο Φέρντιναντ από το στούντιο σηκώθηκε από την καρέκλα του και άρχισε να φωνάζει:

«Είναι παράνομο πια, είναι εξωγήινος! Αυτά κάνει ο Κριστιάνο»!

Ο παλαίμαχος στόπερ έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο «δίκασε» τον Σόλσκιερ και τους παίκτες του μετά το 5-0 από τη Λίβερπουλ, στήριξε τον Νορβηγό έπειτα από το 3-0 επί της Τότεναμ και τώρα πανηγύρισε ξανά για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της ομάδας.

"This is what he does! It's illegal! Alien!"



We think @rioferdy5 enjoyed Cristiano Ronaldo's goals against Atalanta tonight... 😂#UCLTONIGHT pic.twitter.com/8NlRaF4qWu