Αποθέωσε Ρονάλντο ο Σόλσκιερ: «Είναι για εμάς ό,τι ο Τζόρνταν για τους Μπουλς» (vid)

Το εγκώμιο του Κριστιάνο Ρονάλντο έπλεξε γι' ακόμη μία φορά ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, παρομοιάζοντας τον Πορτογάλο αστέρα με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από το Μπέργκαμο (2-2), χάρη στο γκολ που σημείωσε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, παρομοίασε τον Ρονάλντο με τον Μάικλ Τζόρνταν των Σικάγο Μπουλς για να δείξει πόσο σημαντικός είναι ο Πορτογάλος στην ομάδα.

«Ο Κριστιάνο για εμάς είναι σαν τον Μάικλ Τζόρνταν για τους Σικάγο Μπουλς. Κανείς δεν μπορείς να αμφισβητήσει τον χαρακτήρα αυτών των παικτών. Απλώς δεν τα παρατάνε και δεν υποχωρούν, απλά συνεχίζουν. Έπρεπε να κάνουμε μερικές αλλαγές και λειτούργησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά 48χρονος Νορβηγός τεχνικός.

