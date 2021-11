Μέσι: Δάρλας, Μπίσκαν και πρώτο «χτύπημα» του μάγου στο Champions League (vids)

Πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που ο Παναθηναϊκός υπέστη βαρύτατη ήττα στο «Καμπ Νόου» από τη Μπαρτσελόνα, με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει για πρώτη φορά στο Champions League.

Το γήπεδο άρχισε από τότε να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του ανθρώπου που στην πάροδο των ετών θα γινόταν ο απόλυτος «Θεός» για την Βαρκελώνη και τη Μπαρτσελόνα.

Ο Λιονέλ Μέσι, την 2α Νοεμβρίου του 2005 ξεκίνησε την «περιπέτεια» των προσωπικών του τερμάτων στο Champions League, σκοράροντας για πρώτη φορά και έχοντας φτάσει εν έτει 2021 να μετράει συνολικά 123 γκολ και τέσσερις τίτλους (2006, 2009, 2011, 2015).

Σ΄εκείνο το προ 16 ετών παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Καμπ Νόου», με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 5-0, ο Λιονέλ Μέσι εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Δάρλα υπό την πίεση του Ετό και την κακή συνεννόηση με τον Ιγκόρ Μπίσκαν για να «τσιμπήσει» τη μπάλα πάνω από τον Γκαλίνοβιτς και να τη στείλει στα δίχτυα.

Στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» ως βοηθός του Φρανκ Ράικαρντ καθόταν ο μετέπειτα προπονητής του «τριφυλλιού», Χενκ Τεν Κάτε.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σ' εκείνο το ιστορικό ματς του Μέσι απαρτιζόταν από τους:

Γκαλίνοβιτς, Βύντρα, Μπίσκαν, Μόρις, Δάρλα, Κονσεϊσάο, Λεοντίου, Νίλσον, Σέριτς, Έκι και Παπαδόπουλο.

The first of many...🇦🇷



On this day in 2005, Lionel Messi scored his first Champions League goal. Bit scrappy, but he’ll take it.pic.twitter.com/YMmtgIPRNg