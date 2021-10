Πικέ: Ξεπέρασε τον Ράμος κι έγινε ο αμυντικός με τα περισσότερα γκολ στο Champions League (vid)

Ο Ζεράρ Πικέ έγραψε ιστορία με το γκολ που πέτυχε απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, καθώς έφτασε τα 16 και «έπιασε» τον Ρομπέρτο Κάρλος στην πρώτη θέση των αμυντικών που έχουν σκοράρει στο Champions League.

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να μην ενθουσίασε με την απόδοσή της, αλλά κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Ντιναμό Κιέβου και πήρε τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή διοργάνωση.

Το γκολ για τους «μπλαουγκράνα» το πέτυχε ο Ζεράρ Πικέ, ο οποίος έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα, καθώς πλέον είναι ο αμυντικός με τα περισσότερα γκολ στο Champions League.

Ο Ισπανός στόπερ έφτασε τα 16 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όσα δηλαδή είχε σημειώσει και ο Ρομπέρτο Κάρλος με το… θανατηφόρο αριστερό του πόδι. Πίσω από τους Πικέ και Ρομπέρτο Κάρλος, βρίσκεται ο Σέρχιο Ράμος, με 15 τέρματα. Στον ίδιο αριθμό γκολ είναι ο Ιβάν Ελγκέρα, ενώ ακολουθεί ο Ντάνι Άλβες με 12.

