Γιουνάιτεντ: Το τρομερό standing ovation στο «Όλντ Τράφορντ» για χάρη του Ρονάλντο (vid)

Την αποθέωση, όπως είναι λογικό, γνώρισε από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Βιγιαρεάλ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» κατέκτησαν τους τρεις βαθμούς απέναντι στην Βιγιαρεάλ (2-1) χάρη στον πολύτιμο, Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος αστέρας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και με αυτόν τον τρόπο έγραψε ιστορία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τα «κίτρινα υποβρύχια» στο «Όλντ Τράφορντ» υπήρξε ένα παρατεταμένο standing ovation από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν σταμάτησε να χαμογελά κι να αποθεώνεται από τον κόσμο και τους συμπαίκτες του.

VIVA RONALDO chants all over Old Trafford. The whole team and Ole with Ronaldo.



What a video.pic.twitter.com/BhwMDfEzAE