Μπενφίκα: Αποτελειώνει τη Μπαρτσελόνα και 2-0 με Ράφα Σίλβα (vid)

Η Μπενφίκα βρήκε και δεύτερο γκολ στο 69ο λεπτό με τον Ράφα Σίλβα και έχει προβάδισμα ασφαλείας απέναντι στη Μπαρτσελόνα!

Οι «αετοί» είναι έτοιμοι για υψηλή πτήση κόντρα στους Καταλανούς!

Στο 69ο λεπτό έφτασαν στο 2-0 με τον Ράφα Σίλβα να εκμεταλλεύεται ασταθή απόκρουση του Τερ Στέγκεν και να πλασάρει αμέσως με το δεξί για το δεύτερο γκολ των Πορτογάλων που πανηγύρισαν έξαλλα.

Η άμυνα της ομάδας του Κούμαν ήταν ξανά... αλλού γι' αλλού.

#Benfica #BenficaBarça #UCL

Benfica [2] - 0 Barcelona | GOAL! Rafa Silva



Follow me to never miss any goal highlights.

pic.twitter.com/awNnD0brXM