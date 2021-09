Αποστομωτική απάντηση από τον προπονητή της Σέριφ στον Κάιτ: «Χαίρομαι που κατέστρεψα τον τέλειο κόσμο του» (vid)

Την καλύτερη απάντηση έδωσε ο προπονητής της Σέριφ Τίρασπολ, Γιούρι Βέρνινταμπ, στον Ντιρκ Κάιτ ο οποίος πριν από μερικούς μήνες είχε πει πως η ομάδα της Μολδαβίας δεν έχει καμία θέση στο Champions League.

Το όνειρό της συνεχίζει και ζει η Σέριφ Τίρασπολ στο Champions League, καθώς παραμένει αήττητη και πρώτη στον όμιλό της με 6 βαθμούς και στο +3 από την δεύτερη Ρεάλ, της οποίας επικράτησε με 2-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η «σταχτοπούτα» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μπορεί να μην έχει την εμπειρία που ενδεχομένως να έχουν οι υπόλοιπες ομάδες της Ευρώπης, αλλά έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται για το κάτι παραπάνω.

Πριν από μερικούς μήνες, όταν είχε πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους, ο άλλοτε επιθετικός της Λίβερπουλ, Ντιρκ Κάιτ, είχε δηλώσει πως ομάδες όπως η Σέριφ Τίρασπολ δεν έχουν καμία θέση στο Champions League.

«Γνωρίζω ότι το Champions League είναι μία διοργάνωση για πρωταθλητές, αλλά ομάδες όπως η Σέριφ Τίρασπολ δεν έχουν καμία θέση στο Champions League».

Ο 41χρονος Κάιτ, σαφώς δεν περίμενε πολλά από την Σέριφ, η οποία όμως, πλέον έχει εξαιρετικές πιθανότητες να φτάσει στα νοκ-αουτ της διοργάνωσης.

Ο προπονητής της Σέριφ Τίρασπολ, Γιούρι Βέρνινταμπ, κλήθηκε να μιλήσει μετά το τέλος του θριάμβου επί της Ρεάλ, για το σχόλιο του Κάιτ και φρόντισε να τον βάλει στη θέση του.

«Ηταν ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά είπε ότι η Σέριφ δεν έχει θέση στο Champions League. Είμαι πολύ χαρούμενος που του κατέστρεψα τον τέλειο κόσμο του. Μερικοί μεγάλοι παίκτες είχαν πει ότι δεν ανήκουμε στο Champions League αλλά εμείς είμαστε εδώ και το αποδείξαμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 55χρονος τεχνικός της Σέριφ.

"It was a great player, Dirk Kuyt, who said there is no place in the Champions League for Sheriff. So I'm very happy to destroy his perfect world." pic.twitter.com/W41IcDFi8J