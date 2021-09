Παρί Σεν Ζερμέν - Μάντσεστερ Σίτι: Το «ΜΝΜ» πανηγυρίζει αγκαλιασμένο τη νίκη (pic)

Φωτογραφία... νέας εποχής, με τους Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ να πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι την μεγάλη νίκη της Παρί απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι.

Ανάρτηση από το... μέλλον. Το «ΜΝΜ» παρουσίασε την πρώτη του μεγάλη παράσταση στην κορυφαία σκηνή απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι και έδωσε ένα πρώτο δείγμα για το τι... μέλλει γενέσθαι.

Με τον Μέσι να ανοίγει λογαριασμό στην Παρί Σεν Ζερμέν με φοβερό τελείωμα στο «παραθυράκι» και τους άλλους δυο να... ζαλίζουν την άμυνα των Πολιτών, οι Παριζιάνοι κατάφεραν να υπερκεράσουν το εμπόδιο της αγγλικής ομάδας και να πανηγυρίσουν την πρώτη τους φετινή νίκη στη διοργάνωση.

Μετά το φινάλε η φονική τριάδα της Παρί ανάρτησε φωτογραφία στα social media, με λεζάντα «The Big Three»...

THE BIG THREE 🔥



(via @neymarjr) pic.twitter.com/ThknlQbTPd