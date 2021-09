Champions League: Βασικοί με Σέριφ Αθανασιάδης-Κολοβός, στον πάγκο της Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

Με βασικούς τους Έλληνες παρατάσσεται η Σέριφ στο χορτάρι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για την ιστορική «μάχη» κόντρα στη Ρεάλ, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αφήνει στον πάγκο τον Κώστα Τσιμίκα από το ματς της Λίβερπουλ κόντρα στην Πόρτο.

Το μαγικό ταξίδι στα αστέρια συνεχίζεται για τον Γιώργο Αθανασιάδη και τον Δημήτρη Κολοβό, οι οποίοι μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Σαχτάρ θα αγωνιστούν και πάλι βασικοί με τη Σέριφ, αυτή τη φορά στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Την ίδια ώρα, ο Κώστας Τσιμίκας θα βρίσκεται στον πάγκο της Λίβερπουλ στο «Ντραγκάο», με τον Γιούργκεν Κλοπ να προτιμά τον Άντι Ρόμπερτσον για τη θέση του αριστερού μπακ.

The Reds to face @FCPorto #PORLIV



Trent misses out with a sore groin.