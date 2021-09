Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είναι ο «Μικρός Πρίγκιπας» που ορίζει το μέλλον

Για τον ίδιο τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, «Το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς που πιστεύουν στα όνειρά τους». Ο Γιώργος Καραμάνος καταγράφει ρεκόρ και εικόνες στο παρόν από το υπέροχο πιτσιρίκι της Ντόρτμουντ.

Οπως έλεγαν οι Αρχαίοι Ελληνες: «Το μέλλον σου θα είναι καλό αν τακτοποιήσεις καλά το παρόν». Αυτή ακριβώς είναι η πολιτική που ασκεί εδώ και αρκετά χρόνια η Ντόρτμουντ, βάζοντας σοβαρά χρήματα στα ταμεία της από τις μεταγραφές των πιτσιρικάδων που μαζεύει και μοσχοπουλάει. Αφού πρώτα έχει πάρει αγωνιστικά ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτούς. Οπως ακριβώς συνέβη αυτό το καλοκαίρι με τον Τζέιντον Σάντσο. Οπως θα συμβεί πολύ σύντομα με τον Ερλινγκ Χάαλαντ και κανείς πλέον δεν αμφιβάλει, ότι ο αμέσως επόμενος που θα πάρει θέση, θα είναι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.



Η εμφάνιση του Αγγλου πιτσιρικά την Τετάρτη το βράδυ στην πρεμιέρα της ομάδας του στο Champions League, επιβεβαίωσε ότι αυτό το σχολιαρόπαιδο δεν θα είναι φωτοβολίδα. Στην Πόλη, κόντρα στην Μπεσίκτας, αρχικά έγινε ο νεότερος (18 ετών, 78 ημερών) που σκοράρει σε διαδοχικά παιχνίδια Champions League και μετά έδωσε την ασίστ, αφού πρώτα έκανε μία σούπερ ατομική ενέργεια. Αρκετές ακόμα τέτοιες χάρισε σε διάφορα σημεία του γηπέδου, αφήνοντας όσους τον είδαν με την ίδια απορία που εξέφρασε πέρσι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

18 - Jude Bellingham (18y 78d) has become the youngest player ever to score in consecutive Champions League games, surpassing Kylian Mbappé (18y 85d in March 2017). Prodigy. #BJKBVB pic.twitter.com/gqsbqtNCmT