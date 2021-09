Το τρομερό σπριντ του Ρούντιγκερ που θύμισε Μέσι (vid)

Με ένα φοβερό σπριντ ο Αντόνιο Ρούντιγκερ ξεκίνησε από την άμυνα της ομάδας του, έφτασε ανενόχλητος μέχρι την αντίπαλη περιοχή και προσπάθησε να σκοράρει.

Στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης η Τσέλσι λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ κόντρα στη Ζενίτ. Οχι με τον Ρομέλου Λουκάκου ή με κάποιον άλλο επιθετικό της, αλλά με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Ο 28χρονος Γερμανός στόπερ, έγινε κάτοχος της μπάλας λίγα μέτρα μπροστά από την εστία του Μεντί και με ένα απίστευτο σπριντ κατάφερε να πατήσει την αντίπαλη περιοχή, εξαπολύοντας μάλιστα κι ένα δυνατό σουτ.

Παρά το γεγονός ότι η προσπάθειά του δεν κατέληξε στα δίχτυα της Ζενίτ, ο έμπειρος αμυντικός κέρδισε το χειροκρότημα από τους οπαδούς της Τσέλσι, γι' αυτή τη σπουδαία ενέργεια του.

Rudiger turn from Rudiger to Messi then back to Rudiger 😂 pic.twitter.com/ZKr8DXujlS