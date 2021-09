Χάνει τη μάχη με την Λίβερπουλ ο Ζλάταν (pic)

Το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στον αχίλλειο τένοντα, δεν κατάφερε να το ξεπεράσει ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κι έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Λίβερπουλ.

Η Μίλαν θα ταξιδέψει στην Αγγλία προκειμένου να τεθεί αντιμέτωπη με την Λίβερπουλ (15/09, 22:00), στο «Άνφιλντ» για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Ωστόσο, ο Στέφανο Πιόλι θα πρέπει να διαχειριστεί μία σοβαρή απουσία για το ματς με τους «Reds». Αυτή του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, καθώς ο Σουηδός επιθετικός ταλαιπωρείται από πόνους στον αχίλλειο τένοντα κι έτσι τέθηκε εκτός μάχης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος φορ την περασμένη Κυριακή (12/09) συνδύασε την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με γκολ απέναντι στην Λάτσιο, βοηθώντας τους «ροσονέρι» να φτάσουν στη νίκη με 2-0.

