Μπαρτσελόνα: Αποκάλυψε την ξεχωριστή φανέλα που θα έχει στο Champions League (pics & vid)

Το φως της δημοσιότητας είδε η ξεχωριστή φανέλα που θα φοράνε οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, στο Champions League.

H Μπαρτσελόνα δημιούργησε μια ξεχωριστή φανέλα που θα χρησιμοποιεί η ομάδα αποκλειστικά στις εμφανίσεις της στο Champions League.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη φανέλα καθώς όπως φαίνεται κι από τις παρακάτω φωτογραφίες υπάρχουν κάθετες ρίγες σε πιο κόκκινο χρώμα, στις οποίες υπάρχουν αποτυπωμένα στοιχεία από τη Ciudad Condal (η πόλητων... κόμηδων όπως είναι γνωστή η Βαρκελώνη). Γενικά η Νike εμπνεύστηκε στο σχεδιασμό της φανέλας από συγκεκριμένες συνοικίες της Βαρκελώνης, όπως Λες Κορτς, Σαντ Αντόνι, Σαντς, Ραβάλ, Πόμπλε Σεκ, Γκράσια.

Για χρόνια, οι «μπλαουγκράνα» ζητούσαν από τη Nike να συμπεριλάβει στο σχέδιό της αναφορές στο κλαμπ, τη Βαρκελώνη και την Καταλονία. Ετσι, η συγκεκριμένη εταιρία ένδυσης μίλησε με κατοίκους αυτών των γειτονιών της Βαρκελώνης και τους ζήτησε να σχεδιάσουν αυτό που πιστεύουν ότι ήταν το πιο αντιπροσωπευτικό της γειτονιάς τους.

Η νέα φανέλα αναμένεται να κάνει... ντεμπούτο στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν την Τρίτη (14/09, 22:00) για την 1η αγωνιστική των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

😍 The jersey prints are inspired by drawings of our city made by local Culers #CreatedByBarcelona