Benficadysseas: Η Μπενφίκα άλλαξε την ονομασία της στο twitter για χάρη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου

Η φοβερή εμφάνιση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην αναμέτρηση εναντίον της PSV οδήγησε τη Μπενφίκα στην απόφαση να αλλάξει την ονομασία του twitter της σε Benficadysseas!

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος κράτησε με ηρωικές επεμβάσεις απαραβίαστη την εστία του (0-0) στο Αϊντχόφεν και η Μπενφίκα με το 2-1 του πρώτου ματς στη Λισαβόνα πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League.

Οι «αετοί» πήραν την απόφαση να μετονομάσουν σε Benficadysseas την ονομασία του κλαμπ στο twitter για να τιμήσουν τον διεθνή κίπερ, ο οποίος ήταν αυτός που σε μεγάλο βαθμό οδήγησε την ομάδα του στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!

#PSVSLB | WE DID IT!!!!! WE DID IT!!! WE ARE IN THE CHAMPIONS LEAGUE!!!!#UCL pic.twitter.com/e4HOrNorW6