Βαλμπουενά: «Τα καλύτερα έρχονται αυτή τη σεζόν, δεν θα τα παρατήσουμε»

Ο Βαλμπουενά παρά την πίκρα του αποκλεισμού από τη Λουντογκόρετς, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και ανύψωσης ηθικού μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ήταν ο πρώτος που επελέγη να χτυπήσει πέναλτι στη διαδικασία, στο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λουντογκόρετς. Ήταν όμως άστοχος. Ήταν το τέταρτο πέναλτι που χάνει με τους «ερυθρόλευκους» (έχει σκοράρει δέκα φορές από την άσπρη βούλα).

Ο Γάλλος έσεπευσε να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας και ανύψωσης ηθικού μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media. Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Είναι δύσκολη στιγμή. Το Champions League ήταν στόχος μας και μέρος του DNA μας. Πρέπει να μείνουμε δυνατοί ως ομάδα. Τα καλύτερα έρχονται αυτή τη χρονιά. Δεν θα θα τα παρατήσουμε».

It is a difficult moment. The Champions League was our goal and part of our DNA. We have to stand strong as a team. The best is yet to come this season. We won't give up. pic.twitter.com/78C75lFi5u