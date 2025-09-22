Παρακολουθήστε ζωντανά την εκπομπή «Galacticos» του Gazzetta για να μάθετε όλα τα νέα γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και να ακούσετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω απ' αυτά.

Η νέα αγαπημένη σας συνήθεια, η εκπομπή «Galacticos» θα προβληθεί και σήμερα στις 14:00 στο Youtube του Gazzetta. Ο Κώστας Ψάρρας μαζί με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη συζητούν για το ντέρμπι των «αιωνίων», αλλά και τις γκέλες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

Φυσικά παρούσα είναι και η Θεσσαλονίκη με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να ενημερώνουν για τις τελευταίες εξελίξεις των ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.

Στην παρέα των galacticos του Gazzetta βρίσκεται για μια ακόμα φορά η ΔΕΗ!