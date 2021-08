Στη Βαρκελώνη Ανιέλι, Πέρεθ και Λαπόρτα για το μέλλον της European Super League (pic & vid)

Στη Βαρκελώνη βρίσκονται από το Σάββατο (07/08) οι τρεις πρόεδροι των Γιουβέντους, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, προκειμένου να συζητήσουν από κοντά τις επόμενες κινήσεις τους για την European Super League.

Με αφορμή το φιλικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (08/08, 22:30), μεταξύ Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους, η τριανδρία της ESL θα συναντηθεί ώστε να συζητήσει το μέλλον του οράματός ης.

Ο πρόεδρος των «μπιανκονέρι», Αντρέα Ανιέλι βρίσκεται ήδη από το βράδυ της Παρασκευής (06/08) στη Βαρκελώνη, ενώ το Σάββατο (07/08) κατέφθασε και ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Το τελευταίο διάστημα, υπήρχε στάση αναμονής ενόψει των αποφάσεων των δικαστηρίων για την νομιμότητα της ESL, αλλά οι τρεις πρόεδροι, όταν δικαιώθηκαν ετοιμάζονται να βγουν ξανά στην αντεπίθεση.

Θυμίζουμε ότι Ρεάλ και Μπαρτσελόνα διατηρούν τη στάση τους και παραμένουν ενάντια στη La Liga, ειδικά μετά τη συμφωνία της με την ιδιωτική εταιρεία μετοχών CVC Capital Partners αντί 2.7 δισ. ευρώ, για το 10%.

Andrea Agnelli and Florentino Pérez have just landed in Barcelona. Potentially meeting with Joan Laporta to discuss the Super League. (Source: @DavidIbanez5) pic.twitter.com/n1A4sByHga