La Liga: Οικονομική «ανάσα» με 2,7 δισ. ευρώ από την CVC Capital Partners (pic)

Σε συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία μετοχών CVC Capital Partners αντί 2.7 δισ. ευρώ, για το 10% της επιχείρησης ήρθε η La Liga.

Oι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα και τελικά κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς οι ομάδες της La Liga έδωσαν το τελικό «πράσινο φως» για να δοθεί το 10% της επιχείρησης στην ιδιωτική εταιρεία μετοχών CVC Capital Partners.

Αυτή η συμφωνία έρχεται μετά το γεγονός ότι οι σύλλογοι στην Ισπανία, όπως και σε άλλες χώρες «χτυπήθηκαν» από την πανδημία με αποτέλεσμα τα οικονομικά τους δεδομένα να χειροτερέψουν.

Το σημαντικό είναι πως η Μπαρτσελόνα θα έχει τη δυνατότητα πλέον να διορθώσει το οικονομικό της στάτους αλλά και να τελειώσει μια και καλή με την υπόθεση ανανέωσης του Λιονέλ Μέσι. Οπως εξίσου σημαντική είναι αυτή η συμφωνία και για την Ρεάλ, η οποία επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ και πλέον θα έχει περισσότερες πιθανότητες για να προχωρήσει το «deal».

Οι «μπλαουγκράνα» και οι «μερένγκες» θα δουν μετά από αρκετό καιρό τα ταμεία τους να γεμίζουν με 270 εκατομμύρια ευρώ και 260 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα. Σε γενικές γραμμές οι ομάδες της La Liga θα λάβουν το 15% από τα 2,7 δισ. ευρώ για να κινηθούν με περισσότερη άνεση στο μεταγραφικό παζάρι.

Η ιδιωτική εταιρεία μετοχών CVC Capital Partners, είχε ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια συζητήσεις με το πρωτάθλημα της Serie A, για να αγοράσει ένα μερίδιο της επιχείρησης που διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα ωστόσο δεν βρέθηκε λύση κι έτσι στράφηκε στην Ισπανία.

☑ | OFFICIAL | La Liga confirms a principle agreement with CVC to inject €2.7 billion into the competition and the clubs pic.twitter.com/RxGK6JD5pY