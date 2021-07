European Super League: Παραμένουν στις διοργανώσεις της UEFA οι ομάδες, σταματούν οι πειθαρχικές διαδικασίες!

Το Δικαστήριο της Μαδρίτης απεφάνθη πως η UEFA δεν μπορεί ν' απαγορεύσει στις ομάδες της ESL να συμμετέχουν στις διοργανώσεις της και ζήτησε να σταματήσει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία εις βάρος των 12 κλαμπ που είχαν δημιουργήσει την Λίγκα!

Οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους προσπαθούν ακόμα και πιστεύουν ότι η κλειστή Λίγκα που θα καταστρέψει το ποδόσφαιρο, θα δημιουργηθεί και θα είναι πανίσχυρη, ωστόσο, όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν πλέον αποχωρήσει.

Το Δικαστήριο της Μαδρίτης σε προηγούμενη απόφαση είχε τονίσει ότι FIFA και UEFA δεν θα έπρεπε να υιοθετήσουν μέτρο που «απαγορεύει ή περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο» την λειτουργία της European Super League.

Μάλιστα, ζήτησε από το ανώτατο δικαστήριο της Ε.Ε. να αποφανθεί για το θέμα, κάνοντας χρήση των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση που βγήκε από το Δικαστήριο της Μαδρίτης είναι πως παραβιάζεται το δίκαιο του ανταγωνισμού και πως η UEFA δεν θα πρέπει ν' αποκλείσει τα κλαμπ από τις διοργανώσεις της.

Παράλληλα, ζήτησε να σταματήσουν άμεσα οι πειθαρχικές διαδικασίες εις βάρος των ομάδων που είχαν αποφασίσει για... 48 ώρες να στηρίξουν την ESL.

Το αποτέλεσμα της διαμάχης ESL και UEFA αναμένεται από τον Οκτώβρη έως και τον Δεκέμβρη του 2021.

🚨🌕| The European Court of Justice will give a final ruling over the Super League vs UEFA case between October and December 2021. @Confilegal #rmalive

🚨🚨🌕| Madrid's 17th Commerical Court has now filed a new order, and told UEFA to cancel ANY fines and sanctions against ALL 12 Super League clubs, the 9 that decided to leave, and the 3 that decided to remain. @AranchaMOBILE #rmalive