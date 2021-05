Ο Βίλας Μπόας ξεκινάει νέα καριέρα στο WRC (pic)

Ο Πορτογάλος τεχνικός, εκτός από το ποδόσφαιρο έχει μεγάλη αγάπη και με τους αγώνες ταχύτητας. Γι΄ αυτό άλλωστε συμμετείχε και πριν από τρία χρόνια στο πρωτάθλημα ράλι του Ντακάρ το 2018, αλλά όχι και με τόσο μεγάλη επιτυχία.

Αυτή τη φορά ο Βίλας Μπόας αποφάσισε να επιστρέψει στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς θα τρέξει ένα Citroen C3 στο επερχόμενο πρωτάθλημα ράλι της Πορτογαλίας για για την τρίτη κατηγορία του WRC, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 20-23 Μαΐου.

Just two months after his dramatic departure from Marseille, former Chelsea and Spurs boss Andre Villas-Boas will be making his World Rally Championship debut in Portugal.#WRC #seanknows pic.twitter.com/p7pNEtnTXT

