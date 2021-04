Νεϊμάρ: «Χρωστάω πολλά στον Μπαπέ» (pic)

Νεϊμάρ και Μπαπέ διατηρούν αποτελούν ένα από τα πιο καυτά δίδυμα στον κόσμο. Οι δύο ποδοσφαιριστές διατηρούν εξαιρετική σχέση μεταξύ τους και ο ένας μιλάει με υπέροχα λόγια για τον άλλον.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Νεϊμάρ στο «France Football», ο Βραζιλιάνος αποθέωσε τον Μπαπέ. τονίζοντας πως ήταν αυτός ο οποίος τον βοήθησε στο να προσαρμοστεί στη Γαλλία αλλά και στην ομάδα.

«Χρωστάω πολλά στον Κίλιαν Μπαπέ, είναι ένας από τους λόγους που είμαι χαρούμενος στην Παρί. Μου έμαθε πως είναι να είσαι… Γάλλος. Μου έχει εξηγήσει πολλά πράγματα για τον τρόπο που ζουν στην Γαλλία και του χρωστάω πολλά. Με βοήθησε πολύ στο να προσαρμοστώ εδώ. Ο Κίλιαν είναι ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος και είναι ευγενικός με όλους. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας από την πρώτη ημέρα. Έχω την ευκαιρία να τον βλέπω να προπονείται. Έχω την δυνατότητα να βλέπω την ταχύτητα του, το ρεπερτόριο του και την ταπεινότητα που έχει. Θέλει συνέχεια να βελτιώνεται. Πάντα έλεγα πως αυτός είναι το “χρυσό παιδί” της Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν είναι απλά έξυπνος και γρήγορος, μπορεί να ντριμπλάρει επίσης με μεγάλη ευκολία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος άσος.

Neymar on Mbappe:

"Kylian is very considerate, always happy, polite and kind to everyone.

"He is a very beautiful person. That’s why we’ve got along so well since our first contact." [France Football]

