Ο «Νέι» αναγκάζεται να μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα με νέο τραυματισμό που αποκόμισε και με τον οποίο επανέλαβε πως δεν ξέρει για πόσο ακόμα θ' αντέξει αυτό το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων του, τη στιγμή που εκείνος παίζει για να χαμογελάει και να το απολαμβάνει.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αποδεικνύει πως ο Βραζιλιάνος αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν γίνεται στόχος μαρκαρισμάτων από αυτά που... εύχεσαι να μην τύχουν ούτε στον εχθρό σου και δικαιώνεται για την ψυχολογική του κόπωση απ' όσα συναντά κάθε φορά στο γήπεδο...

“Diver”, “cheater”, “crybaby”, the list goes on..

Neymar is the only player that showcases football in the form of art yet some of his opponents just try to kill him..pic.twitter.com/GQdbPgSHWL

— Neymar News (@Neymoleque) February 12, 2021