Παρί Σεν Ζερμέν: Πλήθος οπαδών «ξεπροβόδισε» την αποστολή για το Super Cup! (vid)

Οι Παριζιάνοι ως Πρωταθλητές αντιμετωπίζουν τους Μασσαλούς που κατέκτησαν το Κύπελλο Γαλλίας της περασμένης σεζόν σε αυτό το παιχνίδι που τιτλοφορείται Trophee des Champions και είναι το κλασσικό Super Cup.

Η Παρί αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης για το Λανς, αφού η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Bollaert – Delelis» και οι οπαδοί δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, από αυτή που έχουν στερηθεί κι εκείνοι αλλά και η ομάδα λόγω της πανδημίας που έχει κλείσει τα γήπεδα..

PSG fans were present at the Bourget airport today to give their players a send off ahead of the Trophée des Champions clash with Marseille: “Kill them.” pic.twitter.com/RiXk5lj7EF

