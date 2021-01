O Νεϊμάρ απάντησε στις καταγγελίες με... νέο, Πρωτοχρονιάτικο πάρτι! (vid)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει φτάσει σε σημείο να κληθεί από την εισαγγελία του Ρίο ντε Τζανέιρο να δώσει εξηγήσεις για όσα έχουν ειπωθεί περί πάρτι με 500 άτομα σε βίλα με ηχομόνωση και δίχως κινητά, προκειμένου να μην καταλάβει κανείς ότι έβαλε σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

Εξ αρχής ο «Νέι» έχει διαψεύσει τα πάντα και βρήκε ευκαιρία να δώσει την απάντησή του με το... Πρωτοχρονιάτικο πάρτι που διοργάνωσε.

Τραπέζια με αποστάσεις, μονάχα οι συγγενείς του παρόντες, όλοι εξετασμένοι με Rapid Tests και ο σούπερ σταρ της Παρί γελάει δυνατά με όλα όσα του έχουν καταλογίσει.

Neymar makes fun of the media after they reported he was having a “500 person” New Years party pic.twitter.com/K7yef56Rxj

— Brasil Football (@BrasilEdition) December 31, 2020