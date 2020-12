Η Παρί Σεν Ζερμέν στο παιχνίδι που στιγμάτισε την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League απέναντι στην Μπασακσεχίρ με την αναβολή λόγω της ρατσιστικής επίθεσης και την μετάθεση του αγώνα κατά μια ημέρα, δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στο τελικό 5-1 με τον Νεϊμάρ να κάνει χατ-τρικ και τον Μπαπέ να πετυχαίνει δυο γκολ.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος πήρε τη μπάλα της αναμέτρησης και έβαλε και όλους τους συμπαίκτες του να την υπογράψουν, ενώ, την Πέμπτη φαίνεται ότι το διασκέδασαν και έξω από το γήπεδο βγάζοντας και αναμνηστική φωτογραφία...

Neymar asking the entire PSG squad to sign his ball is just pic.twitter.com/VG96iE6ZkE

— Goal (@goal) December 11, 2020