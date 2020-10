Παρί Σεν Ζερμέν: Ντανίλο και Κεν πήραν οι Παριζιάνοι

Οι Παριζιάνοι στις τελευταίες ώρες της θερινής μεταγραφικής περιόδου που για φέτος και λόγω του κορονοϊού ξεκίνησε πολύ αργότερα από το συνηθισμένο και ολοκληρώνεται στις αρχές Οκτωβρίου, απέκτησαν έναν αμυντικό κι έναν επιθετικό.

Ο Ντανίλο Περέιρα από την Πόρτο μετακομίζει στην πόλη του φωτός με δανεισμό 4 εκατομμυρίων και οψιόν αγοράς 16 εκατ.ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι, ενώ, ο Κεν θα παίξει στην Παρί μονάχα ως δανεικός από την Έβερτον για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

