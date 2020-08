Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα με την πανδημία και τις ημερομηνίες που πλέον έχουν γεμίσει από ποδοσφαιρική δράση ώστε να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα όσο γίνεται πιο άμεσα ενόψει και του Euro του καλοκαιριού, η παραμικρή εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει τον προγραμματισμό.

Έτσι συνέβη και με τις προκρίσεις των Παρί Σεν Ζερμέν και Λυών στα ημιτελικά του φετινού Champions League, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ν' αναβληθούν οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων με τις Μετς και Μονπελιέ αντίστοιχα, για το Championnat...

OFFICIAL: Opening fixture Montpellier vs. Lyon, like PSG vs. Metz, will now be postponed until a later date after OL reached the Champions League semi-finals. #UCL

— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) August 16, 2020