Νεϊμάρ και Ικάρντι έδειξαν σε Ράμος-Μπενζεμά πώς γίνεται το πέναλτι με πάσα (vid)

Δεν πέρασε καν 24ωρο από τη στιγμή που ενώ κρινόταν ο τίτλος, ο Σέρχιο Ράμος επέλεξε να εκτελέσει με πάσα το πέναλτι που κέρδισε η Ρεάλ, δίχως επιτυχία. Ο Καρίμ Μπενζεμά πέρασε πολύ νωρίς τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, αλλά «εξιλεώθηκε», αναλαμβάνοντας ο ίδιος την επανάληψη της εκτέλεσης, απευθείας αυτή τη φορά και εύστοχα.

Η σωστή απάντηση, λοιπόν, στο πείραμα δόθηκε στο Παρίσι, από Νεϊμάρ και Μάουρο Ικάρντι. Στο φιλικό της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη βελγική Βάασλαντ Μπέβερεν, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μετά τη διακοπή, παρουσία 5.000 οπαδών, το δίδυμο των Παριζιάνων συνεννοήθηκε καλύτερα και σκόραρε με... συνεργατικό πέναλτι.

Ο Βραζιλιάνος πήρε αρκετα μέτρα φόρα, ξεγέλασε τους ανυποψίαστους αμυντικούς και τον τερματοφύλακα και παρά την αδύναμη πάσα, ο Αργεντίνος στράικερ χειρίστηκε άψογα τη φάση και ευστόχησε.

