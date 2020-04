Αλ Κελαΐφι: «Αφιερωμένος ο τίτλος στους ήρωες της χώρας μας»

Αν η σεζόν κυλούσε ομαλά, η Παρί Σεν Ζερμέν θα ετοιμαζόταν για φιέστα τίτλου το προσεχές Σαββατοκύριακο, καθώς η διαφορά των 12 βαθμών από την Μαρσέιγ της έδινε μαθηματικά το πρωτάθλημα τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος. Με τα δεδομένα της πανδημίας και του κορονοϊού, όμως, η στέψη θα γίνει… από το σπίτι, με την Λίγκα να την ανακηρύσσει επίσημα πρωταθλήτρια, για τρίτη σερί χρονιά.

Ακόμη κι έτσι, η ικανοποίηση είναι διάχυτη στις τάξεις των Παριζιάνων, όμως, το κυρίαρχο συναίσθημα είναι η ευγνωμοσύνη κι ο Νασέρ Αλ-Κελαΐφι φρόντισε να το δηλώσει δημόσια.

Με ανακοίνωσή του, ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ εξέφρασε την απεριόριστη αλληλεγγύη του στους ήρωες της πρώτης γραμμής, τα άτομα που δουλεύουν χωρίς διακοπή στα νοσοκομεία της χώρας και τους αφιέρωσε το φετινό, αλλιώτικο πρωτάθλημα.

«Θα θέλαμε να αφιερώσουμε τον τίτλο της φετινής Ligue 1 σε όλο το υγειονομικό προσωπικό και τους ήρωες της καθημερινότητας που μάχονται στην πρώτη γραμμή, των οποίων η αφοσίωση και η αυτοθυσία εδώ και τόσες εβδομάδες έχουν κερδίσει τον απεριόριστο θαυμασμό μας», ανέφερε συγκεκριμένα.

Nasser Al-Khelaïfi: “We would like to dedicate this 2019-2020 Ligue 1 title to healthcare staff and to all the everyday heroes on the front line whose commitment and self-sacrifice over many weeks have earned our deepest admiration.”#CHAMPI9NSATHOME https://t.co/5yaQNqUVqB

