ΜένουμεΣπίτι: Ο πιανίστας Νεϊμάρ... φορτσάρει! (vids)

Με τα πόδια έχει αποδείξει και με το παραπάνω ότι είναι καλλιτέχνης. Με τα χέρια, όμως; Ο Νεϊμάρ εκμεταλλεύεται την καραντίνα για να βελτιωθεί στο πιάνο, όπου ερμηνεύει μέρος του «All of me» του John Legend. Ακούστε την ερμηνεία του σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν και συγκρίνετε την με το αυθεντικό. Τι λέτε, είναι σε καλό δρόμο;

(#confinement) Neymar, étant confiné au Brésil, il nous charme avec une interprétation de "All of me" avec son piano. pic.twitter.com/bkiPe2TFga

— Choquant Mais Vrai (Choquant_MV) April 26, 2020