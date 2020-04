Ο Βραζιλιάνος αστέρας φέρεται να έχει πειστεί από την υπόσχεση που του έχουν δώσει οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα», όπως ανέφερε σε δημοσίευμα του Σαββάτου η MundoDeportivo, προκειμένου να τον ντύσουν ξανά με τα χρώματα της ομάδας της Καταλονίας το φετινό καλοκαίρι.

Όσο, λοιπόν, εκείνος παίζει με τα σκυλιά του στον κήπο του σπιτιού του, βάσει του ρεπορτάζ της Sport, η Παρί φαίνεται ότι ετοιμάζεται για τις διαπραγματεύσεις με τη Μπαρτσελόνα και το ποσό που θα ζητήσει στην απόπειρα που θα κάνουν οι Καταλανοί για το come-back του Βραζιλιάνου.

Neymar using a decoy ball to distract his dogs and then missing an open goal pic.twitter.com/5Edhs9BZkr

— Footballers with animals (@ftbllrswanimals) April 5, 2020